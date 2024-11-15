Родион Ефимов 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРодион Ефимов

Родион Ефимов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

25.06.1781 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ефим Иванов

Мать: Анастасия Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1743 ст.

Жена: Матрона Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGK9-TVN?i=168&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
28.10.1744 ст.

Дочь: Неонила Родионова

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-TVD?i=66&cc=1921824 деревня ?
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Варвара Родионова

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1750 ст.

Сын: Никита Родионов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-RL7?i=89&cc=1921824
Рождение ребёнка
1752

Сын: Илья Родионов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.06.1755 ст.

Жена: Авдотья (Евдокия) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-XRK?i=137&cc=1921824 жених - вдовец 1,5 брак
Рождение ребёнка
02.08.1757 ст.

Сын: Степан Родионов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина Родионова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1769 ст.

Сын: Симеон Родионов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-DSG?i=166&cc=1921824 Отец записан Иродион
Рождение ребёнка
02.10.1774 ст.

Сын: Сергей Родионов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-YZW?i=238&cc=1921824
Смерть
25.06.1781 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-WS8?i=254&cc=1921824

Мы используем куки для улучшения работы сайта.