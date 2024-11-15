Родион Ефимов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти25.06.1781 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ефим Иванов
Мать: Анастасия Иванова
Бракосочетание
30.01.1743 ст.
Жена: Матрона Иванова
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGK9-TVN?i=168&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
28.10.1744 ст.
Дочь: Неонила Родионова
Мать ребёнка: Матрона Иванова
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-TVD?i=66&cc=1921824 деревня ?
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Варвара Родионова
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
15.09.1750 ст.
Сын: Никита Родионов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-RL7?i=89&cc=1921824
Рождение ребёнка
1752
Сын: Илья Родионов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Бракосочетание
04.06.1755 ст.
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-XRK?i=137&cc=1921824 жених - вдовец 1,5 брак
Рождение ребёнка
02.08.1757 ст.
Сын: Степан Родионов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-92DY?i=163&cc=1921824
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина Родионова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1769 ст.
Сын: Симеон Родионов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-DSG?i=166&cc=1921824 Отец записан Иродион
Рождение ребёнка
02.10.1774 ст.
Сын: Сергей Родионов
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иванова
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGN1-YZW?i=238&cc=1921824
Смерть
25.06.1781 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-WS8?i=254&cc=1921824