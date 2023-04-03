Ирина Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акулина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно