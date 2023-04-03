Бычкова Анна Михайловна
Место рожденияСССР, Калужская область, Ферзиковский район, д.
Дата рождения05.05.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1981
Отец ребёнка: Бычков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1986
Дочь: Бычкова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Бычков Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно