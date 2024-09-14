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Наталия Герасимовна

Место рождения

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Окулов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Окулова) Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Окулова) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1888

Дочь: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Около 1952

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