Наталия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Окулова) Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Окулова) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.01.1888
Дочь: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Отец ребёнка: Окулов Афанасий Афанасьевич
Смерть
Около 1952