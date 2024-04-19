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Главацких Михаил Владимирович

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978

Отец: Главацких Владимир Нестерович

Мать: Главацких (Смирнова) Алевтина Николаевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фефилова) Рушана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Халявина) Яна Владимировна

Рождение ребёнка
11.06.1998

Дочь: (Халявина) Жанна Владимировна

Мать ребёнка: (Халявина) Яна Владимировна

Рождение ребёнка
16.10.2001

Дочь: (Главацких) София Михайловна

Мать ребёнка: (Самсонова) Марина Владимировна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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