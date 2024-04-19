Главацких Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения31.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фефилова) Рушана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1998
Дочь: (Халявина) Жанна Владимировна
Мать ребёнка: (Халявина) Яна Владимировна
Рождение ребёнка
16.10.2001
Дочь: (Главацких) София Михайловна
Мать ребёнка: (Самсонова) Марина Владимировна