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(Иванова) Антонина Федоровна
(Иванова) Антонина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Иванов Федор Михайлович
1897 г.р.
Мать
Иванова (Романова) Мария Павловна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Иванов Федор Михайлович
Мать:
Иванова Мария Павловна
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