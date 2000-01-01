(Иванова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Антонина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Иванов Федор Михайлович

Мать: Иванова Мария Павловна

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