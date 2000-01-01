Ерёмин Илья Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Ерёмин Борис Кирилович
Мать: Ерёмина Марина Федотовна
Бракосочетание
21.01.1785 ст.
Жена: Ерёмина Ксения Нестерова
1785г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского тяглового стана дер. Васильковской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 1019
Рождение ребёнка
?.06.1788 ст.
Сын: Ерёмин Андрей Ильич
Мать ребёнка: Ерёмина Ксения Нестерова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ерёмин Иван Ильин
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ерёмин Данило Ильин
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1831