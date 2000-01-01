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Ерёмин Илья Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ерёмин Борис Кирилович

Мать: Ерёмина Марина Федотовна

Бракосочетание
21.01.1785 ст.

Жена: Ерёмина Ксения Нестерова

1785г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского тяглового стана дер. Васильковской ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 1019
Рождение ребёнка
?.06.1788 ст.

Сын: Ерёмин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Ерёмина Ксения Нестерова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Ильинична

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерёмин Иван Ильин

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ерёмин Данило Ильин

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Ерёмина Марья Селивертова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Марья Селивертова

Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1831
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