Павлов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Павлова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Павлова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр

Мать ребёнка: Павлова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Геннадий

Мать ребёнка: Павлова Валентина

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