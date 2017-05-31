Качур Юхтымия Саввовна
Место рожденияС.Малая Березна Сквирского уезда Киевской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти08.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
С.Малая Березна Сквирского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1931
Дочь: Козуб Зара Корнеевна
Отец ребёнка: Козуб Корней Сильвестрович
С. Березна Володарского района Киевской области
Смерть
08.06.1974
Киев, Украина