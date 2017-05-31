Качур Юхтымия Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качур Юхтымия Саввовна

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Место рождения

С.Малая Березна Сквирского уезда Киевской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

08.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

С.Малая Березна Сквирского уезда Киевской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1931

Дочь: Козуб Зара Корнеевна

Отец ребёнка: Козуб Корней Сильвестрович

С. Березна Володарского района Киевской области
Смерть
08.06.1974
Киев, Украина
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