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Матвеев Александр

Место рождения

пос.Чуваши ,Новосибирская область

Дата рождения

04.05.1954

Дата смерти

19.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1954

Отец: Матвеев Иван Никитович

Мать: Матвеева Анастасия Васильевна

пос.Чуваши ,Новосибирская область
Бракосочетание
06.10.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Красноярск
Рождение ребёнка
31.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск
Смерть
19.01.2011
Красноярск
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Бадалык
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