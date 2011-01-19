Матвеев Александр
Место рожденияпос.Чуваши ,Новосибирская область
Дата рождения04.05.1954
Дата смерти19.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1954
пос.Чуваши ,Новосибирская область
Бракосочетание
06.10.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Красноярск
Рождение ребёнка
31.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск
Смерть
19.01.2011
Красноярск
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Бадалык