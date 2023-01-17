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(Ракина) Александра Григорьева

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ракин Григорий

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1907

Муж: Цыбезов Андрей Карпов

Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Цыбезов Флор Андреев

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Карпов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.06.1910

Сын: Цыбезов Петр Андреев

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Карпов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Цыбезов Яков Андреев

Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Карпов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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