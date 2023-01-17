(Ракина) Александра Григорьева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ракин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1907
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Цыбезов Флор Андреев
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
18.06.1910
Сын: Цыбезов Петр Андреев
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Карпов
Рождение ребёнка
17.10.1912
Сын: Цыбезов Яков Андреев
Отец ребёнка: Цыбезов Андрей Карпов
Смерть
Неизвестно