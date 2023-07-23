Кветкина Анастасия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кветкина Анастасия Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кветкина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
03.01.1907 ст.

Сын: Кветкин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.

Дочь: Наточеева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
18.02.1912 ст.

Сын: Кветкин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кветкина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кветкин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кристилова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кветкина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич

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