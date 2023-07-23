Кветкина Анастасия Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кветкина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
03.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
09.08.1909 ст.
Дочь: Наточеева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
18.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кветкина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кристилова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кветкина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кветкин Сергей Артемьевич