Фомина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1863

Сын: Фомин Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1866

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Логинова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович

дер. Павшойла Вешк.прихода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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