Фомина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1863
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1866
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Логинова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Иванович
дер. Павшойла Вешк.прихода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно