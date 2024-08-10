Анисенков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисенков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисенкова Галинка

Мать ребёнка: Хламова Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисенков Владимир

Мать ребёнка: Хламова Галина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хламова Галина Андреевна

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