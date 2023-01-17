Гошно Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гошно Семен Мартинов
Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гошно Антон Мартинов
Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Мартин Петров
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно