Гошно Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Гошно Трофим Мартинов

Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гошно Андрей Мартинов

Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гошно Семен Мартинов

Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гошно Антон Мартинов

Отец ребёнка: Гошно Мартин Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Мартин Петров

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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