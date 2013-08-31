Ковалева (Бабичева) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1958
Отец: Бабичев Владимир
Бракосочетание
01.05.1977
Рождение ребёнка
01.01.1978
Дочь: Ковалева Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.01.1981
Дочь: Жежа Олеся Михайловна
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1985
Сын: Ковалев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Николаевич