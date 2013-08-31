Ковалева (Бабичева) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Бабичева) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1958

Отец: Бабичев Владимир

Мать: Бабичева Александра Сергеевна

Бракосочетание
01.05.1977

Муж: Ковалев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1978

Дочь: Ковалева Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
24.01.1981

Дочь: Жежа Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1985

Сын: Ковалев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Николаевич

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