Никифорова Дарья Селивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Никифорова) Устинья Осиповна
Отец ребёнка: Никифоров Осип Герасимович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Никифоров Осип Герасимович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Никифорова) Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Никифоров Осип Герасимович
Смерть
После 1811