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Никифорова Дарья Селивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Осип Герасимович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Никифорова) Устинья Осиповна

Отец ребёнка: Никифоров Осип Герасимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифоров Фома Осипович

Отец ребёнка: Никифоров Осип Герасимович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Никифорова) Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Никифоров Осип Герасимович

Смерть
После 1811

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