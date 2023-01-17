Истомина Авдотья Ильинична
Место рождения
Дата рождения17.01.1799
Дата смерти08.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
08.07.1848