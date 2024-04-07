Тростинский Федот Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТростинский Федот Лаврентьевич

Тростинский Федот Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тростинский Лаврентий Пантелемонович

Мать: Тростинская Евфросинья

Рождение ребёнка
08.08.1879

Дочь: Тростинская Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
06.02.1881

Дочь: Тростинская Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
29.04.1883

Дочь: Тростинская Ирина Федотовна

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
08.01.1895

Сын: Тростинский Евфимий Федотович

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Тростинский Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тростинская Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close