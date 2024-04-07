Тростинский Федот Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1879
Дочь: Тростинская Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
06.02.1881
Дочь: Тростинская Ксения Федотовна
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
29.04.1883
Дочь: Тростинская Ирина Федотовна
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
08.01.1895
Сын: Тростинский Евфимий Федотович
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
08.11.1898
Сын: Тростинский Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно