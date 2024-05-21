Юдин Федор Капитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.05.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юдин Капитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Ченина (Юдина) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Юдин Иван Федорович
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1924
Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна
Смерть
05.05.1933