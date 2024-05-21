Юдин Федор Капитонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдин Федор Капитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юдин Капитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Николай Федорович

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Ченина (Юдина) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Юдин Иван Федорович

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Юдин Василий Федорович

Мать ребёнка: Юдина Пелагея Ивановна

Смерть
05.05.1933

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