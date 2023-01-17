Аслямов Гумар Адгамович
Место рождения
Дата рождения11.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1963
Отец: Аслямов Адгам Аслямович
Мать: Аслямова Савия Фазыловна
Бракосочетание
?.03.1985
Жена: Аслямова Рида Фатыховна
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1986
Мать ребёнка: Аслямова Рида Фатыховна
Рождение ребёнка
27.12.1994
Дочь: Имамутдинова Гульнара Гумаровна
Мать ребёнка: Аслямова Рида Фатыховна