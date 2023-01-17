Аслямов Гумар Адгамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАслямов Гумар Адгамович

Аслямов Гумар Адгамович

avatar

Место рождения

Старый Мутабаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1963

Отец: Аслямов Адгам Аслямович

Мать: Аслямова Савия Фазыловна

Старый Мутабаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.03.1985

Жена: Аслямова Рида Фатыховна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.08.1986

Сын: Аслямов Руслан Гумарович

Мать ребёнка: Аслямова Рида Фатыховна

Рождение ребёнка
27.12.1994

Дочь: Имамутдинова Гульнара Гумаровна

Мать ребёнка: Аслямова Рида Фатыховна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close