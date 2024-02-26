Не Знаю Нажия Султановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Не Знаю Нажия Султановна

Место рождения

город Москва

Дата рождения

10.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

город Москва
Рождение ребёнка
27.09.1962

Дочь: Хасанова Рузалия Тагировна

Отец ребёнка: Хасанов Тагир Шагивильданович

город Москва
Рождение ребёнка
28.05.1969

Дочь: Хасанова Альфия Тагировна

Отец ребёнка: Хасанов Тагир Шагивильданович

село Белые-Воды Чимкентской области
Рождение ребёнка
29.08.1971

Дочь: Хасанова Римма Тагировна

Отец ребёнка: Хасанов Тагир Шагивильданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Тагир Шагивильданович

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