Не Знаю Нажия Султановна
Место рождениягород Москва
Дата рождения10.12.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1962
Дочь: Хасанова Рузалия Тагировна
Отец ребёнка: Хасанов Тагир Шагивильданович
город Москва
Рождение ребёнка
28.05.1969
Дочь: Хасанова Альфия Тагировна
Отец ребёнка: Хасанов Тагир Шагивильданович
село Белые-Воды Чимкентской области
Рождение ребёнка
29.08.1971
Дочь: Хасанова Римма Тагировна
Отец ребёнка: Хасанов Тагир Шагивильданович
Бракосочетание
Неизвестно