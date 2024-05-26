Прусакова (Хайдукова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова (Хайдукова) Мария Николаевна

Место рождения

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Дягилево, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
13.02.1911 ст.

Муж: Прусаков Александр Иринеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поручители по женихе: Вологодского уезда Фетининской волости деревни Зеленина крестьянин Александр Андреев Плотников и Сычевской волости деревни Якунина Дмитрий Андреев Петухов; по невесте мещанин г. ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.

Дочь: Прусакова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Прусаков Александр Иринеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник: Августа Афанасьевна Прусакова Стоит пометка о взятии справки в 1981 году Метрическая книга Николаевской Глинковской церкви г. Вологды: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410876#7... Показать все

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