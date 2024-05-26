Прусакова (Хайдукова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1911 ст.
Поручители по женихе: Вологодского уезда Фетининской волости деревни Зеленина крестьянин Александр Андреев Плотников и Сычевской волости деревни Якунина Дмитрий Андреев Петухов; по невесте мещанин г. ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.
Дочь: Прусакова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Прусаков Александр Иринеевич
Восприемник: Августа Афанасьевна Прусакова Стоит пометка о взятии справки в 1981 году Метрическая книга Николаевской Глинковской церкви г. Вологды: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410876#7... Показать все