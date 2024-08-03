Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Потапов Прокопей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Пономарев Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич
Кода, Канский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пономарев Мартын Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Пономарев Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Пономарев Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Пономарева) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пономарев Федот (Федор) Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край