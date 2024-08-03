Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Потапова) Василиса Прокофьевна

Место рождения

Рыбное, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Потапов Прокопей

Мать: не указана

Рыбное, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Пономарев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич

Кода, Канский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Пономарев Мартын Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пономарев Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пономарев Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Пономарева) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пономарев Федот (Федор) Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

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