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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Воробьева) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
01.05.1858

Сын: Воробьев Мемнон

Мать ребёнка: (Воробьева) Анна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1865

Сын: Воробьев Василий Егорович

Мать ребёнка: (Воробьева) Анна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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