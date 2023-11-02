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Ядрышникова Зиновья Федорова

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Отец - крестьянин Шатровского села Федор Евсеев Гладковых Ф. 156, о. 20, д. 825 (продолжение)-826 Рождения, бракосочетания, смерти 1799-1800 ГАТО (Тобольск) FS пленка 2043599 кадр 696
Бракосочетание
02.01.1793

Муж: Ядрышников Михаил Титов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 января 1793 Шатровского села крестьянин Михайло Титов Ядрышников первым браком сочетался с дочерью Зиновьей крестьнина того же села Федора Евсеева Гладковых. Ф. 156, о. 20, д. 825 (продолжение)-826... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ядрышников Егор Михайлов

Отец ребёнка: Ядрышников Михаил Титов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская волость 1812 154-20-195
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ядрышников Семен Михайлов

Отец ребёнка: Ядрышников Михаил Титов

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 года в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская волость 1812 154-20-195
Смерть
Неизвестно

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