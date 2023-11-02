Ядрышникова Зиновья Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец - крестьянин Шатровского села Федор Евсеев Гладковых Ф. 156, о. 20, д. 825 (продолжение)-826 Рождения, бракосочетания, смерти 1799-1800 ГАТО (Тобольск) FS пленка 2043599 кадр 696
Бракосочетание
02.01.1793
2 января 1793 Шатровского села крестьянин Михайло Титов Ядрышников первым браком сочетался с дочерью Зиновьей крестьнина того же села Федора Евсеева Гладковых. Ф. 156, о. 20, д. 825 (продолжение)-826... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ядрышников Михаил Титов
10 лет в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская волость 1812 154-20-195
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ядрышников Семен Михайлов
Отец ребёнка: Ядрышников Михаил Титов
4 года в 1812 г. ГАТО (Тобольск) РС Шатровская волость 1812 154-20-195
Смерть
Неизвестно