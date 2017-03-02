Данилов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Виктор Владимирович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

06.10.1949

Дата смерти

02.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949

Отец: Данилов Владимир Ильич

Мать: Данилова Зоя Ивановна

Ленинград
Бракосочетание
02.11.1972

Жена: скрыто настройками приватности

ЗАГС дворец бракосочетания на Петра Лаврова
Рождение ребёнка
05.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Смерть
02.03.2017
Санкт-Петербург
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