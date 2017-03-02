Данилов Виктор Владимирович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения06.10.1949
Дата смерти02.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949
Отец: Данилов Владимир Ильич
Мать: Данилова Зоя Ивановна
Ленинград
Бракосочетание
02.11.1972
Жена: скрыто настройками приватности
ЗАГС дворец бракосочетания на Петра Лаврова
Рождение ребёнка
05.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Смерть
02.03.2017
Санкт-Петербург