Варламова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокимова (Варламова) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич
Рождение ребёнка
30.05.1882
Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич
Рождение ребёнка
13.10.1883 ст.
Сын: Варламов Ефим (Евфимий) Дмитриевич
Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич
Владимирский архив Ф.590 Оп.2 д.68 стр 184 об.
Рождение ребёнка
23.06.1886
Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич
Смерть
Неизвестно