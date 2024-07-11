Варламова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова (Варламова) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич

Рождение ребёнка
30.05.1882

Сын: Варламов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич

Даниловка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.10.1883 ст.

Сын: Варламов Ефим (Евфимий) Дмитриевич

Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич

Даниловка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Владимирский архив Ф.590 Оп.2 д.68 стр 184 об.
Рождение ребёнка
23.06.1886

Сын: Варламов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Варламов Дмитрий (Димитрий) Кузьмич

Даниловка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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