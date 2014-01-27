Тягушев Николай
Место рождениясело Кендя
Дата рождения09.12.1935
Дата смерти27.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1935
Отец: Тягушев Яков Пантелеевич
Мать: Тягушева (Русяева) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тягушева Валентина
Рождение ребёнка
13.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тягушева Валентина
Рождение ребёнка
22.04.1963
Сын: Тягушев Виктор
Мать ребёнка: Тягушева Валентина
Смерть
27.01.2014