Тягушев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягушев Николай

Место рождения

село Кендя

Дата рождения

09.12.1935

Дата смерти

27.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1935

Отец: Тягушев Яков Пантелеевич

Мать: Тягушева (Русяева) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тягушева Валентина

Рождение ребёнка
13.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягушева Валентина

Рождение ребёнка
22.04.1963

Сын: Тягушев Виктор

Мать ребёнка: Тягушева Валентина

Смерть
27.01.2014

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