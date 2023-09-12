Токарь (Глушко) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарь (Глушко) Евдокия Никитична

Токарь (Глушко) Евдокия Никитична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1901

Дата смерти

10.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901

Отец: Глушко Никита Константинович

Мать: Глушко Акулина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарь Василий Павлович

Рождение ребёнка
30.12.1923

Дочь: Зозуля (Токарь) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Токарь Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович

Рождение ребёнка
21.12.1931

Сын: Токарь Иван Васильевич

Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1934

Дочь: Исаева (Токарь) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кириллова (Токарь) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Юдовская (Токарь) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович

Смерть
10.06.1991
Перелом шейки бедра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.