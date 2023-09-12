Токарь (Глушко) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1901
Дата смерти10.06.1991
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1923
Дочь: Зозуля (Токарь) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Токарь Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1931
Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович
Рождение ребёнка
19.06.1934
Дочь: Исаева (Токарь) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кириллова (Токарь) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Юдовская (Токарь) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Токарь Василий Павлович
Смерть
10.06.1991
Перелом шейки бедра