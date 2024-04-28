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Коханов Федор Архипович

Место рождения

д. Марково, Павинский район

Дата рождения

21.01.1929

Дата смерти

17.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1929

Отец: Коханов Архип Васильевич

Мать: Коханова Дарья Фоминична

д. Марково, Павинский район
Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна

д.Тетерье, Павинский район
Рождение ребёнка
11.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Аверкиева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна

Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коханова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коханова Галина Григорьевна

Смерть
17.06.1992
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