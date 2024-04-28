Коханов Федор Архипович
Место рожденияд. Марково, Павинский район
Дата рождения21.01.1929
Дата смерти17.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1929
Отец: Коханов Архип Васильевич
Мать: Коханова Дарья Фоминична
д. Марково, Павинский район
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна
д.Тетерье, Павинский район
Рождение ребёнка
11.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Аверкиева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна
Павино, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коханова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Коханова Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1992