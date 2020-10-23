Камардина (Алтунина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камардина (Алтунина) Мария Васильевна

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Место рождения

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.01.1939

Дата смерти

23.10.2020

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1939

Отец: Алтунин Василий Иосифович

Мать: Алтунина Татьяна Марковна

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.10.2020
Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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