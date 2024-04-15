Коноваленко Григорий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Григорий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстина Антоновна Коноваленко
Рождение ребёнка
26.02.1903 ст.

Сын: Коноваленко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-Y?i=627&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.08.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Григорьевна Григорьева
Восприемник
25.09.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Ефимовна Пазухина
Рождение ребёнка
26.08.1908 ст.

Сын: Коноваленко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-P?i=268&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленко Матрона Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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