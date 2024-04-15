Коноваленко Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.09.1900 ст.
Юстина Антоновна Коноваленко
Рождение ребёнка
26.02.1903 ст.
Сын: Коноваленко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS95-Y?i=627&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.08.1904 ст.
Евдокия Григорьевна Григорьева
Восприемник
25.09.1904 ст.
Ефросиния Ефимовна Пазухина
Рождение ребёнка
26.08.1908 ст.
Сын: Коноваленко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Коноваленко Матрона Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-P?i=268&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно