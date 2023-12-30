Оленьков Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленьков Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Оленьков Тимофей

Мать: Оленькова Дарья

Смерть
1868
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