Капитонова? (Кузнецова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитонова? (Кузнецова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Илья

Мать: Кузнецова Агриппина (Груша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капитонов? Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов? Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостина Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
г. Ермак
г. Ермак
Смерть
Неизвестно
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