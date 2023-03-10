Капитонова? (Кузнецова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капитонов? Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капитонов? Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостина Клавдия
Место жительства
Неизвестно
г. Ермак
г. Ермак
Смерть
Неизвестно