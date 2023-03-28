Клюкин Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1811 ст.
Отец: Клюкин Василий Захарович
Мать: не указана
По данным ревизии 1858 г по деревни Хлызова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюкина Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Клюкина Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Клюкина Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Клюкина Марья Яковлевна
По данным последней ревизии 1858 г по д. Хлызова.
Смерть
Неизвестно