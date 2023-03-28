Клюкин Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Семен Васильевич

Клюкин Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Клюкин Василий Захарович

Мать: не указана

По данным ревизии 1858 г по деревни Хлызова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Марья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Клюкин Игнатий Семенович

Мать ребёнка: Клюкина Марья Яковлевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Клюкин Никита Семенович

Мать ребёнка: Клюкина Марья Яковлевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Клюкин Яков Семенович

Мать ребёнка: Клюкина Марья Яковлевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
По данным последней ревизии 1858 г по д. Хлызова.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.