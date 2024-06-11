Мария Семёнова
Место рожденияЛущихино
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Семён Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
15.12.1903
Сын: Феодор Стефанов
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
13.01.1906
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
28.09.1908
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Восприемники Митрофан Иванов Волкоедов и Наталья Андреевна Афанасьева.
Рождение ребёнка
04.08.1911
Сын: Андрей Стефанов
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Сын: Волкоедов Гавриил Стефанов
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
25.08.1915
Дочь: Волкоедова Наталья Стефанова
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
18.09.1918
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов
Смерть
Неизвестно