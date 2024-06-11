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Мария Семёнова

Место рождения

Лущихино

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Семён Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волкоедов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Феодор Стефанов

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
13.01.1906

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Восприемники Митрофан Иванов Волкоедов и Наталья Андреевна Афанасьева.
Рождение ребёнка
04.08.1911

Сын: Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Восприемник Митрофан Иванов Волкоедов.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Волкоедов Гавриил Стефанов

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
25.08.1915

Дочь: Волкоедова Наталья Стефанова

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Рождение ребёнка
18.09.1918

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Волкоедов Стефан Кириллов

Смерть
Неизвестно

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