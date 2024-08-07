Анташкевич Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.2014
Рождение ребёнка
27.05.2014
Дочь: Анташкевич Виктория Вячеславовна
Мать ребёнка: Старченко Юлия Леонидовна
Рождение ребёнка
26.03.2018
Сын: Анташкевич Лев Вячеславович
Мать ребёнка: Старченко Юлия Леонидовна