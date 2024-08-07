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Анташкевич Вячеслав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.2014

Жена: Старченко Юлия Леонидовна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.05.2014

Дочь: Анташкевич Виктория Вячеславовна

Мать ребёнка: Старченко Юлия Леонидовна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.03.2018

Сын: Анташкевич Лев Вячеславович

Мать ребёнка: Старченко Юлия Леонидовна

Орша, Оршанский район, Витебская область

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