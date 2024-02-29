Кузнецова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузнецов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кузнецова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кузнецов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кузнецова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кузнецов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кузнецов Михайло Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кузнецова Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кузнецова Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кузнецов Маркиан Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кузнецов Ларион Андреевич

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кузнецова Микадора Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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