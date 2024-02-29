Кузнецова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кузнецов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Дочь: Кузнецова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Дочь: Кузнецова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Сын: Кузнецов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Сын: Кузнецов Михайло Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Дочь: Кузнецова Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Дочь: Кузнецова Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Сын: Кузнецов Маркиан Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Сын: Кузнецов Ларион Андреевич
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович
Дочь: Кузнецова Микадора Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Иванович