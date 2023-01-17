Юничева (Яшина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юничева (Яшина) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1974

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1974

Отец: Яшин Виктор Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юничев Дмитрий Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
02.02.2012

Сын: Юничев Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Юничев Дмитрий Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юничев Дмитрий Николаевич

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