Юничева (Яшина) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1974
Отец: Яшин Виктор Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юничев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.2012
Сын: Юничев Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Юничев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно