Проскурякова Гликерия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурякова Гликерия Емельяновна

Проскурякова Гликерия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1820

Сын: Проскураков Василий Аверьянович

Отец ребёнка: Проскуряков Аверьян Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 15.08.1822

Дочь: Проскуракова Евдокия Аверьяновна

Отец ребёнка: Проскуряков Аверьян Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Аверьян Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close