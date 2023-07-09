Проскурякова Гликерия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1820
Сын: Проскураков Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Проскуряков Аверьян Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 15.08.1822
Дочь: Проскуракова Евдокия Аверьяновна
Отец ребёнка: Проскуряков Аверьян Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно