Чумакова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумакова Елена Владимировна

Чумакова Елена Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чумаков Владимир Викторрвич

Мать: Новак Ольга Николаевна

Место жительства
07.01.1973
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
11.01.1995

Дочь: Голохвастова Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.02.2004

Сын: Шалдин Антон Александрович

Отец ребёнка: Шалдин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалдин Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close