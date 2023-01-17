Чумакова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
07.01.1973
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
11.01.1995
Дочь: Голохвастова Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.02.2004
Сын: Шалдин Антон Александрович
Отец ребёнка: Шалдин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно