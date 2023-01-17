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Потанин Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потанин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Потанин Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1898

Дочь: Потанина Глафира Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Карагуж, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потанин Анинподист

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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