Потанин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потанин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Потанин Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1898
Дочь: Потанина Глафира Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Верх-Карагуж, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потанин Анинподист
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно