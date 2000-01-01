(Haaxma) Dina
Место рожденияEngland
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
England
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Rose
Отец ребёнка: De Nat Samuel
London, England
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: De Nat Abraham
Отец ребёнка: De Nat Samuel
England
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Cristena
Отец ребёнка: De Nat Samuel
England
Смерть
Неизвестно