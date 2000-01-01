(Haaxma) Dina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Haaxma) Dina

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Место рождения

England

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1902 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

England
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Rose

Отец ребёнка: De Nat Samuel

London, England
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: De Nat Abraham

Отец ребёнка: De Nat Samuel

England
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Cristena

Отец ребёнка: De Nat Samuel

England
Смерть
Неизвестно
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