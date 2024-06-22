Правденков Александр Павлович
Место рожденияс. Синицыно, Кировского района, Крымской области УССР
Дата рождения31.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Синицыно, Кировского района, Крымской области УССР
Бракосочетание
12.02.2008
Жена: скрыто настройками приватности
г. Феодосия, Автономная Республика Крым
Развод
23.11.2010
Жена: скрыто настройками приватности
г. Феодосия, Автономная Республика Крым