Правденков Александр Павлович 31.07.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Правденков Александр Павлович

Место рождения

с. Синицыно, Кировского района, Крымской области УССР

Дата рождения

31.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Синицыно, Кировского района, Крымской области УССР
Бракосочетание
12.02.2008

Жена: скрыто настройками приватности

г. Феодосия, Автономная Республика Крым
Развод
23.11.2010

Жена: скрыто настройками приватности

г. Феодосия, Автономная Республика Крым

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