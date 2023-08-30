Гилев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти22.09.1942
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова (Гилева) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
27.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна
Смерть
22.09.1942