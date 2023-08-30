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Гилев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

22.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гилев Михаил Захарович

Мать: Гилева (Латина) Анна Петровна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова (Гилева) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гилев Александр Петрович

Мать ребёнка: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
27.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева (Ошуркова) Прасковья Федоровна

Смерть
22.09.1942

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