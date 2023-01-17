Горбачёв Макар Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбачёв Макар Алексеевич

Горбачёв Макар Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 23.02.1844 и 23.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1844 и 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 23.02.1844 и 23.02.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1869

Жена: Горбачёва Ирина Александровна

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 2 брак. Невеста - вдова. Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close