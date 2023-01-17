Горбачёв Макар Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 23.02.1844 и 23.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 23.02.1844 и 23.02.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1869
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 2 брак. Невеста - вдова. Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
Неизвестно