Беркутова (Потылицына) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беркутова (Потылицына) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Потылицын Иван

Мать: Потылицын Фёкла

Смерть
Около 1999
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