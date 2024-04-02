Настасья Тимофеевна (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вахрушев Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Вахрушева Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
20.11.1852
Сын: Вахрушев Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
25.01.1855
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Вахрушева Катерина Дмитриевна (№2)
Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович
Смерть
Неизвестно