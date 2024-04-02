Настасья Тимофеевна (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Тимофеевна (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вахрушев Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Вахрушева Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1852

Сын: Вахрушев Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1855

Сын: Вахрушев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Вахрушева Катерина Дмитриевна (№2)

Отец ребёнка: Вахрушев Дмитрий Семёнович

Петуньки, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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