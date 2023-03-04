Мамаев Семён Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Семён Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Мамаев Андрей Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1719
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